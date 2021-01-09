راغب علامة «مرعوب» من كورونا
السبت 09/يناير/2021 - 12:22 م
محمد قدريطباعة
كشف النجم اللبناني راغب علامة عن انتشار فيروس كورونا بشكل مرعب في لبنان، مؤكدا أن الأرقام المعلنة تشير إلى فزع كبير.
وكتب راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف، البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل إلى مرحلة الخطر، يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".
وأضاف: "قال لي صديق وهو طبيب إنه عندنا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت، ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. آمين".
وكتب راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انتشار كورونا الكبير في كل بلاد العالم مخيف، البعض لا يشعر بعوارض والبعض يصل إلى مرحلة الخطر، يوم أمس 5400 حالة كورونا في لبنان".
وأضاف: "قال لي صديق وهو طبيب إنه عندنا احتمال ربح ورقة اللوتو أكثر من احتمال عدم وصول كورونا إلى كل بيت، ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. آمين".