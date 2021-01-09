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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ضبط 1132 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 09/يناير/2021 - 11:35 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط 1132 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (47،3 طن "دواجن مستوردة - كبدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (9،35 طن " سكر تموينى مدعم") مخصص ربطًا على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق وتم تجميعه دون وجه حق للإتجار به فى السوق السوداء.. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص " ) بمحافظة البحيرة، وضبط (33072 عبوة "شاى، نسكافيه") مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة وغير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ (525،721 جنيه) طبقًا لتقرير الجهات المعنية، وضبط 26 طن "حبيبات بلاستيك، كربونات كالسيوم، زيوت سيارات" بدون مستندات ومجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج، 504 متر "مواسير بلاستيكية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (10طن " أعلاف حيوانية") بدون مستندات ومجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة بالشرقية.

وفى ضوء اضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض لحجب إسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط عدد (4) قضية بإجمالى مضبوطات (219 إسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول - 38 قطعة منظم أكسجين بدون مستندات "مجهولة المصدر".

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