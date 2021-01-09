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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الولايات المتحدة «أقوى رجل في العالم».. تعرف على سلطاته

السبت 09/يناير/2021 - 11:32 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
مروة عنبر
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أطلق وصف "أقوى رجل في العالم"، على رؤساء الولايات المتحدة، وأصبح تعبيرا شائعا من عقود باعتبار أن سيد البيت الأبيض يقود الدولة التي ترسم السياسة الدولية، وتتحكم بمسار الاقتصاد العالمي.

وهناك العديد من الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأمريكي للرئيس ومن بينها:

- الإشراف على تنفيذ القوانين: يقوم الرئيس الأمريكى بالإشراف على تنفيذ القوانين.

- تعيين جميع المناصب: يقوم الرئيس بتعيين جميع المناصب بما فيها الوزارية ورؤساء الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة العليا بعد موافقة مجلس الشيوخ.

-الحق في العفو ووقف تنفيذ العقوبات: يعطى للرئيس الأمريكى الحق في العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة.

- حق النقض الفيتو: يملك الرئيس الأمريكى حق النقض أي الفيتو وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون، عدا التعديلات الدستورية.

- صلاحيات غير محدودة عسكريا: يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات غير محدودة عمليا في المجال الحربي، ويمكنه أن يعطي أمرا للجيش ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب.

- يتدخل في الإنفاق الدفاعي السنوي، يمكن للرئيس الأمريكى تقديم مقترحات بشأن الإنفاق الدفاعي السنوي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتعبئة الجيش.

- امتيازات مادية، للرئيس الأمريكى راتب سنوي بحدود 400 ألف دولار.

- مكافأة مادية ثابتة: يتلقى أي رئيس أمريكي، نظير خدماته مكافات ثابتة، تشمل أيضا راتبا سنويا بحدود أربعمائة ألف دولار سنويا، ومعاش تقاعدي بحدود 200 ألف دولار

- الاحتفاظ بلقب الرئيس مدى الحياة.

- معاش تقاعدى، يحصل عليه في حال خروجه من البيت الأبيض أو عقب انتهاء فترة ولايته أو خسارته للاستحقاق الرئاسي، بحدود مائتي ألف دولار

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