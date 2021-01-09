بعد ندم منة فضالي.. فنانات فضلن الفن عن الزواج

مي عز الدين

ميس حمدان

إليسا

حورية فرغلي

منة شلبي

نرمين الفقي

تصدرت الفنانة منة فضالي، قائمة الأكثر بحثا في "جوجل" بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد اللقاءات التليفزيونية، والتي أوضحت فيها ندمها الشديد على تفضيلها للفن على الزواج، مؤكدة أن الزواج والأسرة أهم من أي شيء في الحياة بشكل عام، ولو عاد بها الزمن لاختارت الزواج وليس العمل.عرفت مي عز الدين بجمالها، ويستغرب البعض من أنها لم ترتبط سوى مرة وحيدة بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد أشهر قليلة من خطوبتهما، وعللت سببب عدم ارتباطها مجددا ببحثها عن الحب الحقيقي.فضلت الفنانه الأردنية ميس حمدان التفرغ من للتمثيل على حساب حياتها الخاصة، ولم ترتبط حتى الأن.اختارت الفنانة اللبنانية إليسا عدم الارتباط، وصرحت من قبل أنها غير نادمة على ذلك.كشفت الفنانة حورية فرغلي في أكثر من لقاء أن حبيب عمرها وخطيبها توفي قبل زواجهما بيوم واحد فقط، وهي فضلت بعد ذلك التركيز في الفن.قالت الفنانة منة شلبى من قبل في أحد اللقاءت التلفزيونية إنها لن تتزوج نهائيا، إذا لم تجد الرجل الذى يناسبها.لم تتزوج الفنانه نرمين الفقي رغم مشورها الفني الطويل وفضلت الفن والأعمال الفنية عن الحياة الأسرية.