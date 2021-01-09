تشكيل وفد من شركات المقاولات لزيارة العراق غدًا

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خاطبت الاتحاد بتشكيل وفد من الشركات المقاولات للمشاركة فى زيادة لدولة العراق من المتوقع أن تبدأ غدا الأحد برئاسة وفد من وزارة الإسكان.وأشار يوسف، إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار لتفعيل اتفاقية إعادة الإعمار مقابل النفط التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مع الحكومة العراقية خلال الشهور الماضية.وأوضح «شمس الدين» لـ«الدستور» أن الاتحاد سيختار وفدا من الشركات ذات خبرات وسابقة أعمال جيدة، من أجل الاطلاع على الوضع الحالي على أرض الواقع، بجانب عرض الخبرات الفنية، لافتًا إلى أن شركات المقاولات المصرية تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى في الدول العربية والإفريقية، ولكنها تحتاج إلى دعم حكومي وضمان مستحقات الشركات لدى الدول العربية.وأضاف عضو الاتحاد مقاولي التشييد، أن الدولة حاليًا تتحرك جيدًا لدعم شركات المقاولات المصرية، وفتح فرص عمل لها بالخارج، وهو ما لم يكن متواجدا قبل ذلك، موضحًا أن الشركات المصرية لديها قدرة لمنافسة نظيراتها العالمية.