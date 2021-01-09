برلماني: اختيارات الرئيس للمعينين بمجلس النواب راعت التنوع والكفاءة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمعينين إضافة حقيقية لمجلس النواب.وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الاختيارات راعت عناصر الكفاءة والتنوع بين التخصصات المختلفة حيث ضمت إعلاميين ووزراء سابقين وخبراء اقتصاد ورياضيين.وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الاختيارات من شأنها إثراء العمل النيابي والتعبير عن نبض فئات مجتمعية مختلفة تحت قبة البرلمان جنبا إلى جنب مع النواب المنتخبين بنظامي القائمة والفردي بما يخدم في النهاية الهدف من تواجد البرلمان.وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أنه وفقا لقرار الرئيس بدعوة البرلمان للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، ستكون مصر رسميا قد أكلمت بنائها التشريعي بوجود مجلسي النواب والشيوخ لتبدأ مسيرة العمل المشترك بين غرفتي البرلمان لتحقيق صالح المواطن.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنجاز استحقاقات انتخابية حيوية تمثلت في انتخابات النواب والشيوخ في ظل تحديات عرقلت إجراء استحقاقات مماثلة بمختلف الدول على مستوى العالم.واختتم: "من المتوقع أداء برلمانيا متميز يتسم بالتنوع لما يضمه من تشكلية نواب مختلفة منها نواب سابقين ونواب جدد بنظام القائمة أو الفردي ومعينين من قبل الرئيس، وأوتوقع تعاونا تاما مع مجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية الشقيقة".