ضبط مسؤول شركة يجمع أسطوانات الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل الشركة على 10 أسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الأحجام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.