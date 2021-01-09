ضبط مدير مطحن استولى على الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إنتاج بأحد المطاحن - كائن بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بالتلاعب فى كميات القمح المُدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء فضلًا عن قيامه بإنتاج وتعبئة النخالة داخل أجولة سعة 40 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار ( 5 كيلو ) دون إثبات تاريخ الإنتاج غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المطحن على ( 23 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82 %، 20 طن نخاله ) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.