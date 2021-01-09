ضبط مدير مطحن استولى على الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء بالقاهرة
السبت 09/يناير/2021 - 11:28 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير إنتاج بأحد المطاحن - كائن بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بالتلاعب فى كميات القمح المُدعمة والمنصرفة حصصًا للمطحن عمله بقصد الاستيلاء على الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 % والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء فضلًا عن قيامه بإنتاج وتعبئة النخالة داخل أجولة سعة 40 كيلو جرام ناقصة الوزن بمقدار ( 5 كيلو ) دون إثبات تاريخ الإنتاج غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المطحن على ( 23 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82 %، 20 طن نخاله ) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.