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سياسي

أمل سلامة: وجود 160 امرأة بمجلس النواب يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة

السبت 09/يناير/2021 - 11:58 ص
النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة
عائشة حسن
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قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 14 امرأة ضمن الـ5% بمجلس النواب، قوّى كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، لتصل نسبة تمثيلها داخل المجلس إلى 25% أي نحو 160 نائبة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية.

وأكدت سلامة، في بيان، أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب تجاوزت 25%، وهو دليل على حرص القيادة السياسية على دعم وتمكين المرأة، وهي رؤية جيدة و"ذكية" لإقامة قواعد قوية للغاية لإنشاء ودعم بلد قوي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وصول كوتة المرأة بالمجلس لهذا العدد لأول مرة في تاريخ مصر، يضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة ذات قيادة واعية بأهمية دور المرأة في الحياة المجتمعية والسياسية، وتعكس تحضر فكر رئيسها وحكومتها، ويمنح المرأة مساحة لإثبات جدارتها في الحياة النيابية والتشريعية.

وأشادت أمل سلامة بقرار ترؤس فريدة الشوباشي لافتتاحية البرلمان "الفصل التشريعي الثاني" والمقرر لها الثلاثاء المُقبل 12 يناير 2021 بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، واصفة أنه حدث تاريخي وتكريم للمرأة.

ووجهت أمل سلامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إن القرار ترتّب عليه وصول عدد النائبات بمجلس الشعب لأكثر من 160 نائبة، لأول مرة في تاريخ مصر والحياة النيابية، وأنه لأول مرة في البرلمان تُحدّد كوتة المرأة بنسبة 25%.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصًا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، شمل تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: "درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية".

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