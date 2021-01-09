في ذكرى رحيله.. محطات في حياة الراحل إبراهيم خان

يوافق اليوم 9 يناير ذكرى رحيل الفنان إبراهيم خان، والذي توفى في نفس اليوم من العام 2007 عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد تليف حاد في الكبد والرئتين ورحلة علاج شديدة.وترصد"الدستور" محطات في حياته.-ولد من أب سوداني وأم مصرية، له مشوار فني امتد لما يقرب من 40 عامًا، وعاش معظم حياته بمصر.-قدم إلى مصر عام 1954 والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1961، على الرغم من حياته في مصر إلا أنه لم يحصل على الجنسية المصرية وإنما احتفظ بجنسية والده.- تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكان أول أزواجها وعاش معها عامًا كاملًا، ثم انفصلا دون أسباب واضحة، وظل فترة وحيدًا حتى حصل على لقب "أشهر عازب في السينما المصرية"، ثم تزوج مرة أخرى من خارج الوسط الفني وأنجب ابنة واحدة.-كانت أول أعماله فيلم (القلب له أحكام) عام 1956، ثم بدأ الانتشار وتقديم عدة أعمال فنية.- تم اختيار 3 أفلام اشترك فيهم الفنان إبراهيم خان، في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهما "غروب وشروق 1970، المذنبون 1976، الصعود للهاوية".-قدم إبراهيم خان للسينما أكثر من 100 فيلم سينمائي.-شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الدرامية ومن أبرزها مسلسل رأفت الهجان الجزء الثاني، وجوارى بلا قيود، ولؤلؤ وأصداف، ونار ودخان، ونور الصباح.