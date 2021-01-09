رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: الرسوم الأوروبية على الحديد التركي ضربة لاقتصاد أنقرة

السبت 09/يناير/2021 - 11:25 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هدير سند
طباعة
قالت صحيفة "آراب نيوز" أن إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الحديد والصلب التركية، يمثل ضربة للقطاعات الصناعية في البلاد، لا سيما بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بتدهورها بشكل كبير على مدار العام الماضي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن الإجراءات الحمائية المتزايدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي فرضها على سوق التصدير الرئيسية لتركيا أدت إلى تفاقم تدهور سوق الصلب المحلي، متوقعة أن تساهم الرسوم الجمركية المرتفعة على الحديد التركي في تقليل هوامش ربح الشركات التركية وتثنيها عن المنافسة في الأسواق الأوروبية.

وأوضحت أنه على مدار العام الماضي، ضربت أزمة فيروس كورونا العديد من القطاعات الصناعية في تركيا، بما في ذلك قطاع الصلب، الذي أوقف الإنتاج في أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الصلب الخام في البلاد، ومن المتوقع أن يتقلص قطاع البناء التركي، وهو عادة أكبر صناعة تستخدم للصلب في البلاد.

وأشارت إلى أن قطاع الصلب في تركيا، المعرض لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أنماط التجارة العالمية، يعتمد بشكل أساسي على صادرات منتجات الصلب ويصدر عادة 50% من إجمالي إنتاجه كل عام.

ونوهت في تقريرها إلى إنه في عام 2018، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات الصلب من تركيا، مستشهدة بأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما تسبب في خسائر كبيرة لمصدري الصلب الأتراك ودفع أنقرة للرد من خلال تطبيق تعريفات جمركية متساوية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على الحديد التركي- الذي اتبع سلوك الإغراق للوصول إلى المستهلكين في القارة العجوز- اعتبارا من أمس الجمعة، وتتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6%، وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

واستند القرار إلى تحقيق جار بشأن الإغراق، حيث أسفرت الشكوى الذي قدمها اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي في 31 مارس من العام الماضي بشأن انخفاض أسعار واردات اللفائف الساخنة التركية إلى الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تم إطلاقه في مايو.

واحتوت الشكوى على أدلة كافية على الإغراق والضرر الاقتصادي الناتج، كما يجري تحقيق منفصل لمكافحة الدعم ضد منتجات الحديد والصلب التركية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأزهر» ردًا على مبروك عطية: من مات بكورونا شهيد

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

الصور

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر

اليوم.. افتتاح معرض «تواصل» بجاليري المشربية

«رسائل لم يكتبها جبران» على طاولة مركز الحرية للإبداع

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس