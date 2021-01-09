مصر تستعد لتصنيع 20 مليون جرع من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تجربة لقاح كورونا، إن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" تستعد لتصنيع ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا سنويا، من خلال خطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة فور انتهاء المباحثات مع الجانب الصيني.وأوضح حساني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن اللجنة المشكلة الخاصة بلقاح كورونا قامت بعدة أبحاث للكشف عن تأثير التغيرات التي حدثت في الفيروس على اللقاح وحتى الآن لم يثبت تأثيرها.وأشار حساني إلى أن مصر حتى الآن في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس، على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.