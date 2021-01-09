ضبط متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير مرخصة بالجيزة

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام قيام (شخصين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة – لأحدهما معلومات جنائية ) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبحوزته السيارة المُشار إليها وعُثر بداخلها على (عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.