«المهندسين» تنعى اللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة

نعى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة سابقا، والذي وافته المنية اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال ضاحي: "فقدت النقابه العامة للمهندسين ومهندسي مصر رجلا من أخلص وأنزه الرجال صاحب القيم والمثلـ عرفناه رجلا مخلصا نزيها طاهر اليد عفيف اللسان محبا للخير كريم العطاء إنسانا محترما بما تحمله هذه الكلمة من معاني".