إنتاج أول باكورة لبيض النعام بمشروع قرية الموشية بالوادي الجديد

أكد مصطفى النجار أحد شباب قرية الموشية وصاحب مزرعة نعام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إنتاج اول باكورة لبيض النعام منذ أكثر من سنة تقريبا.وأضاف النجار أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يهتم بمشروعات الشباب خاصة المشروعات الفريدة من نوعها، والمشروعات ذات الإنتاج العالي ومشروعات توفر فرص عمل للشباب.وأوضح النجار أنه بدأ المشروع بتنفيذ دراسة جدوى وعرضها على محافظ الوادي الجديد الذي لم يتردد لحظة في الموافقة بتوفير قطعة أرض كمساهمة من المحافظة في تنفيذ المشروع وإيجاد فرصة عمل حقيقية للشباب بديلة عن العمل الحكومي.