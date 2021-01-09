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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

المصيلحى: إنتاج السكر المحلى يعزز المخزون الاستراتيجي

السبت 09/يناير/2021 - 11:18 ص
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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استعدادا لإنتاج السكر المحلى من البنجر، استعدت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر لموسم البنجر المقبل والانتهاء من جميع أعمال الصيانة بمصنع الشركة وتوفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم إنتاج السكر من البنجر والمقرر فى النصف الأول من شهر فبراير المقبل.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لإنتاج السكر المحلى وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التوريد طوال أيام الموسم ، لافتا إلى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر أو القصب سيعزز من المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر فى ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة .

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وتجهيز خطوط الإنتاج بمصنع الشركة استعدادا لموسم إنتاج السكر من البنجر وأن كفاءة التشغيل للمصنع تبلغ ما يقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا وذلك عقب افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا .

وأوضح أنه من المستهدف الحصول على 2 مليون و300 ألف طن بنجر سكر من المزارعين في الموسم الجديد لإنتاج ما يقرب من 330 ألف طن سكر محلى من البنجر، وسيتم استلام المحصول من المزارعين بجداول منتظمة وفقا لطاقة التشغيل اليومى للمصانع ومنعا للتكدس، كما أن شركة الدلتا للسكر تتوسع حاليا في زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ بعد نجاح تجربة الشركة على مدار العامين الماضيين في زراعة أكثر 1000 فدان بتقاوى أحادية الجنين‪ .‬

وأشار إلى تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" ، كما سيتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، بجانب دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبة شوائب 8% ،كذلك تحمل الشركة لتكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر قد نجحت العام الماضى ، في التعاقد على تصدير 55 ألف طن "مولاس" إلى عدد من دول أوروبا وشرق آسيا من إجمالي الكميات المنتجة وهي 105 آلاف طن، وتم طرح 50 ألف طن منهم في السوق المحلى، بجانب أيضا التعاقد على تصدير 100 ألف طن "لب بنجر" إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، وطرح 17 ألف طن "لب بنجر" في السوق المحلى، ليصل إجمالي كميات المولاس و"لب البنجر" الذي تم تصديرها خلال العام الجاري إلى 155 ألف طن.

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