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مصر

«علمية كورونا»: نسعى لتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح.. ودفعة خلال أيام

السبت 09/يناير/2021 - 11:18 ص
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والسكان ستستلم الدفعة الثانية من لقاح "سينوفارم" الصيني الذي يستخدم ضد كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح حسني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم إنطلاق موقع التسجيل قريبا حتى يتيح للمواطنين من المصابين بأمراض مزمنة والأطباء بالتسجيل للحصول على اللقاح فور توافر الدفعات المقررة.

وأشار حسني إلى أن وزارة الصحة طالبت عدد من الجهات المختصة بتوفير بتوفير ما يقرب من 100 مليون جرعة لتكفي 50 مليون مواطن، لافتا إلى أن اللجنة مهتمة بتوفير هذه اللقاحات وفي انتظار التجارب النهائية أيضا على لقاح "سبوتن"ك الروسي الذي أظهر نتائج جيدة حتى الآن بعد أن تم تلقيح عدد من الأشخاص به في روسيا.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن القادة السياسية تبذل قصارى جهدها في توفير اللقاح للمواطنين لتحصينهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أنه قد يوفر مناعة ضد الفيروس لأكثر من عام، تكون الدولة حينها قد أنتجت لقاحا محليا للحصول على الجرعات بانتظام مثل جرعات لقاح الإنفلونزا الموسمية، والذي يتم أخذه للمواطنين مع بداية فصل الشتاء.

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