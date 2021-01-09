مقتل 3 على الأقل بسبب انهيار جليدي بشمال روسيا

ذكرت السلطات اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب انهيار جليدي بشمال روسيا.ودفنت كتل من الثلوج عدة منازل في منطقة تزلج، بالقرب من مدينة نوريلسك الصناعية مساء اليوم السبت.وعثر عمال الإغاثة على جثتي زوجين وطفلهما الذي لا يتجاوز 18 شهرا، طبقا لما ذكرته السلطات. وتم نقل الابن الأكبر للزوجين إلى المستشفى إثر تعرضه لإصابات بسبب الصقيع الشديد وإصابات أخرى.وتراجعت درجات الحرارة إلى أقل من الصفر بـ25 درجة في المنطقة الجبلية.وتم إنقاذ أسرة أخرى مكونة من أربعة أفراد، بعد حدوث الانهيار الجليدي.وتوجه شخصان آخران إلى مكان آمن.وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن أحدث انهيار جليدي ضرب المنطقة، حدث في عام 1989.