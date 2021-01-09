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حوادث

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

السبت 09/يناير/2021 - 01:35 م
النقيب محمد عرابي
النقيب محمد عرابي
عمرو المزيدي
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توفي اليوم النقيب محمد عرابي الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمشهود له بمواقفه الإنسانية، من جانب زملائه الضباط والأفراد والمواطنون في الشارع بأماكن خدمته.

والنقيب محمد عرابي ضابط شرطة خفيف الظل وخلوق يحب الجميع ويحكى المواطنون عن أحد لقطاته الإنسانية مع طفل أخذ مواد غذائية من صاحب سوبر ماركت ولاذ بالفرار مما دعا صاحب المحل بالركض وراءه، حتى اصطدم الطفل بالضابط.

تفاصيل القصة التي يقصدها أحد المواطنون تقول إن الضابط النقيب محمد عرابي ضابط مرور بمدينه نصر كان يقف أمام نادي السكة وإذ بأحد الأطفال يجري ويحمل في يده أكياس مواد غذائية وخلفه أحد الأشخاص حتى اصطدم الطفل بالضابط.

فأمسك الضابط بالطفل وتبين أن الشخص الذي يجري وراءه صاحب سوبر ماركت.

وإذ ببياع السوبر ماركت يقول للضابط (الله ينور يا باشا ده حرامي) الضابط تجاهل بياع السوبر ماركت ونظر للولد وقال له: (انت اخدت ايه) فوجد في ايده كيس عيش وكيس شيبسي فالطفل نظر للضابط وقاله (ونبي متحبسنيش يا باشا) قاله (متخفش يا حبيبي) وقام وأخرج محفظته أمام الناس ونظر للبياع وقال له (بكام دول) رد (١٥ جنيه) وخرج الضابط ثمن الأغذية وقال لصاحب المحل (تفضل).

رد صاحب المحل قال (يا باشا ده عيل متشرد حرامي متعود يعمل كده سيبهولي بس انا هاكله علقه اخليه يحرم)، نظر الضابط للبياع نظرة غضب وقال له ( لما طفل عنده ١٠ سنين ياخد منك اكل ويجري ده ميبقاش اسمه سرقه ده يبقي اسمه جوع يلا يا استاذ اتفضل روح علي محلك) وسط ذهول كبير من الناس.

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