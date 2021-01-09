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السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون صور الشبورة على تويتر

السبت 09/يناير/2021 - 11:15 ص
شبورة
شبورة
إيمان ماهر
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تصدرت الشابورة تريند تويتر اليوم، وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من أمام منازلهم وعلى الطرق.

وعلق أحمد أبو القاسم:"‏‎#الشبورة ربنا يستر ويسلم المفروض يكون الشغل بعد الساعة ٩ حرصًا علي أرواح الناس يارب القرار بسرعة".

بينما شاركت هالة بصور من مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وظهرت الشبورة تملأ الطريق بشكل كبير، وقالت هالة: "‏‎#الشبوره هتخليني اقعد في المحطة ساعتين عشان الطرق مقفولة ".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، 9 طرق رئيسية حتى الآن بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية وهى: الطريق الشرقى القديم من بنى سويف حتى أسيوط، طريق الكريمات الصحراوى، محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس، طريق الإسماعيلية الصحراوى، طريق الإسكندرية الصحراوى، طريق العلمين الصحراوى، طريق أسيوط الغربى، طريق السويس الصحراوى، محور الدفرة بالطريق الزراعى.

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