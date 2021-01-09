ضبط شريك بمخبز بالقاهرة استولى على قرابة 6 ملايين جنيه من أموال الدعم

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شريك ومدير مخبز كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لقيامه بالاستيلاء على (مبلغ مالى قدره 5958444 جنيها) عن طريق استخدام بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين من خارج المحافظة، بماكينة صرف الخبز المسلمة للمخبز عمله، وإثبات عمليات بيع وهمية دون القيام بالإنتاج الفعلى أو التصنيع، ويقوم بصرف فارق الدعم المنصرف للرغيف من قبل الجهات المعنية لنفسه.. وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه شريك بالمخبز رفقة آخرين (جارى تكثيف الجهود لضبطهما).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.