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عالم

الرئيس الأفغاني يريد تسليم السلطة إلى «خليفة منتخب»

السبت 09/يناير/2021 - 11:13 ص
أشرف غني
أشرف غني
وكالات
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أعرب الرئيس الأفغاني، أشرف غني اليوم السبت، عن رغبته في تسليم السلطة إلى "خليفة منتخب"، وسط دعوات بتشكيل حكومة مؤقتة، كسبيل لتحقيق سلام مع حركة طالبان.

وقال غني في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية "هدفي الرئيسي هو أن أكون قادرا على تسليم السلطة، من خلال إرادة الشعب، إلى خليفة منتخب".

وأضاف "نحن لسنا من تلك المجتمعات التى يمكن أن يفرض عليها نهجا على غرار طالبان من الماضي. كان هذا سلام المقبرة".

وكان عضو فريق التفاوض الأفغاني، حافظ منصور قد قال الأسبوع الماضي إن دولا معينة ترغب في مساعدة أفغانستان على تشكيل حكومة مؤقتة تمهد الطريق أمام حكومة، يتم الاتفاق بشأنها في محادثات سلام مع طالبان.

وقال متحدث باسم مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، إن فريق التفاوض الأفغاني، الذي وصل إلى الدوحة يوم الثلاثاء الماضي سيعقد جلسته الأولى مع طالبان اليوم السبت.

وقبل زيارته للعاصمة القطرية، يأمل الفريق الأفغاني في بحث وقف إطلاق النار، غير أن طالبان رفضت مرارا وقف إطلاق النار في الماضي.

وكانت محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وطالبان قد بدأت في منتصف سبتمبر. واستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر للجانبين للاتفاق على قضايا إجرائية رئيسية للمفاوضات.

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