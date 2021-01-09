بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع وضعف المياه عن 3 مناطق بغرب المحافظة، وذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ على الخط الناقل للمياه (700مم) بشارع مسجد القباري غرب الإسكندرية.وأشار بيان صادر اليوم السبت، عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق «الورديان والقباري والمتراس» غرب المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ على الخط الناقل للمياه، تقاطع شارع 218 مع شارع مسجد القباري، سوف يؤدي إلى حدوث ضعف أو انقطاع في المياه.وأكد البيان عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح، كما ستقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى تلك الأماكن؛ كما أوضح البيان أنه في حال طلب سيارات المياه لتلك المناطق يرجي الإتصال على ألارقام الخاصة بالشركة ومنها الخط الساخن 125.