إحباط محاولة الاستيلاء على 70 طن دقيق مدعم بأسيوط

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط قيام مسؤولي صوامع أقماح، بالاتفاق مع بعض الأشخاص لتهريب الأقماح المحلية المخصصة لطحنها بالمخابز البلدية بنطاق المحافظة، للمطاحن الخاصة بنطاق محافظة سوهاج.عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة نقل بمقطورة بالطريق المؤدى لمحافظة سوهاج.. محملة عليها كمية من الأقماح المحلية وزنت حوالى 70 طن.بمواجهته اعترف بما جاء بالتحريات وأنه كان فى طريقه لتسليم كمية الأقماح المضبوطة لأحد المطاحن الخاصة بسوهاج، نظير تحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، وذلك بالإشتراك مع مسئولى الصوامع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.