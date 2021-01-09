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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر

السبت 09/يناير/2021 - 11:10 ص
إكرام الأرملة دفنها
إكرام الأرملة دفنها
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» للكاتب أيمن جبر، تقع المجموعة في 152 صفحة من القطع المتوسط.

تتضمن المجموعة 9 قصص قصيرة، تميزت بالسرد المشوق والتكثيف في الحدث مع تأكيد المؤلف من خلال شخصيات قصصه ومواقفها؛ إيصال رسالة إلى المتلقي.

بالإضافة إلى رواية قصيرة بعنوان (ببساطة) سردها الكاتب أيمن جبر ببراعة وتسارع في الأحداث مما يتناسب مع حجم الرواية والحفاظ عل الأركان الفنية لها.

ومما جاء في قصة "إكرام الأرملة دفنها": انطلق نقاش صاخب بيني وبين أخي وأختي، يضغطون عليَّ بقوة كي أوافق على زواج أمي الأرملة التي جاوزت الأربعين من عمرها، وأنا أرفض بعناد وتحامل، حُجتهم أن جَميعهم متزوجون ولهم حياتهم،

لم يتبق إلا أنا التي سوف أُزَفُّ قريبًا، ستكون أمي وحيدة ومن حقها أن تقتنص فرصة الزواج، هو أرمل طيب السيرة، ونعرف عنه ما يجعلنا نطمئن إلى أنه سوف يَصونها.

لم أكتف بالرفض، أهنتها أمام الجميع، فما الذي يجعلها تتزوج ثانية!، هل ما زالت تشتاق للرجال!، لماذا لا تظل وفيَّة لذكرى أبي!، لماذا تجلب لنا الإحراج والتعرض لألسنة الناس.

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