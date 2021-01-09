رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض «تواصل» بجاليري المشربية

السبت 09/يناير/2021 - 11:08 ص
معرض تواصل
معرض تواصل
آلاء حسن
طباعة
يستضيف جاليري المشربية بالدقي، في السادسة مساء اليوم السبت، افتتاح معرض "تواصل" في عامه الثالث، على أن يستمر المعرض لمدة عشرة أيام بمقر الجاليري، يوميا من الحادية عشر صباحا إلى الثامنة مساء؛ ما عدا الجمعة.

يأتي معرض "تواصل" الثالث هذا العام بمعاني كثيرة، استكمالا لمسيرة الدكتور سعيد عميرة والمهندس ماجده عميرة، لدعمهما الدائم ومشاركتهما في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، وذلك بعرض أعمال كبار وشباب الفنانين المصريين والعرب بهدف التوعية بأهمية الفن التشكيلي بجميع تخصصاته وفروعه من خلال جاليري المشربية لتتواصل الأجيال الفنية من خلال الفكر والإبداع لنقل المعارف والخبرات.

ومن بين الفنانين المُشاركين كل من أحمد سيلمان، أحمد شعبان، أدهم بداوي، حنفي محمود، عبدالرحمن عوف، كلاي قاسم، محمد دمراوي، محمد ربيع، محمد سمير الجندي، محمود خطاب، مصطفى طه، مونل چنحو، وائل حمدان، ووئام على.

موضوعات متعلقة

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الصور

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

جريمة «الابن العاق».. قتل شقيقه وقيد والدته بسبب «تروسيكل» بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

«نينوى» للنشر تصدر كتاب «نساء فى غرفة فرجينيا وولف»

بعد إطلاقها.. التفاصيل الكاملة لمبادرة «اطبع ديجيتال»

«إحراق الكتب» يرصد محاولات التدمير المتعمد للمعرفة

افتتاح المعرض الجماعي «الخروج للنهار» في جاليري «مزاج»