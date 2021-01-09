اليوم.. افتتاح معرض «تواصل» بجاليري المشربية

يستضيف جاليري المشربية بالدقي، في السادسة مساء اليوم السبت، افتتاح معرض "تواصل" في عامه الثالث، على أن يستمر المعرض لمدة عشرة أيام بمقر الجاليري، يوميا من الحادية عشر صباحا إلى الثامنة مساء؛ ما عدا الجمعة.يأتي معرض "تواصل" الثالث هذا العام بمعاني كثيرة، استكمالا لمسيرة الدكتور سعيد عميرة والمهندس ماجده عميرة، لدعمهما الدائم ومشاركتهما في إثراء الحركة الفنية التشكيلية، وذلك بعرض أعمال كبار وشباب الفنانين المصريين والعرب بهدف التوعية بأهمية الفن التشكيلي بجميع تخصصاته وفروعه من خلال جاليري المشربية لتتواصل الأجيال الفنية من خلال الفكر والإبداع لنقل المعارف والخبرات.ومن بين الفنانين المُشاركين كل من أحمد سيلمان، أحمد شعبان، أدهم بداوي، حنفي محمود، عبدالرحمن عوف، كلاي قاسم، محمد دمراوي، محمد ربيع، محمد سمير الجندي، محمود خطاب، مصطفى طه، مونل چنحو، وائل حمدان، ووئام على.