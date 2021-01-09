«6 أكتوبر» ينفذ دورات مياه عمومية بالمجان بالطرق والأماكن العامة

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم البدء في توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكني المدينة وروادها، في المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيرًا إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسي في نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معماري مميز وعصري، وتحتوي على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.