«الرى» تؤهل 683 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة فى ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، من تنفيذ 683 كيلو متر من الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل حتى اليوم السبت، حيث من المستهدف حتى نهاية العام الجاري طرح 3664 كيلومتر آخرين، وخلال عامين يتم تنفيذ 7000 كيلومتر طولي من الترع المتعبة، لما لها من عائد اقتصادي، كما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.