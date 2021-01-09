«رسائل لم يكتبها جبران» على طاولة مركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من بعد غد الأثنين٬ ندوة لمناقشة ديوان "رسائل لم يكتبها جبران"٬ للشاعر أحمد إبراهيم٬ ويناقش الديوان طارق الكردي٬ وتدير اللقاء الشاعرة سارة زيادة.ومن إحدي قصائد الديوان: الدرب طال يا مي.. ولم أعد أرى في الأفق ضي.. أمسيت كسفينة في الصحراء.. أجدف بكثبان رمل.. تلاشي الدليل.. وبات المصير..كمفقود حرب.يذكر أن "أحمد إبراهيم" سبق وصدرت له أعمال: "شهقة عشق" نصوص فصحي٬ "سندريلا دافينشي"٬ "العشق والقمر" وغيرها.وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.