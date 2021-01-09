رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الصناعات الكيماوية» يعد خطة طموحة لغزو 18 سوقا إفريقيا في 2021

السبت 09/يناير/2021 - 11:02 ص
خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
دعاء أبو العزم
طباعة
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي، مشيرا إلى أنه طبقًا لنظرية (الفرصة التصديرية ‏الضائعة)؛ أعد المجلس استراتيجية مصغرة تعنى بالتوجه نحو ‏دول القارة وبالأخص إلى 18 سوقًا هي كينيا، السودان، زامبيا، ‏أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، انجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، ‏جيبوتي، غينيا ‏الاستوائية، الكونغو الديموقراطية، جنوب افريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، ‏الصومال. ‏

وأوضح أبوالمكارم، في بيان، أن حجم الطلب المستهدف على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية من السوق الإفريقي حوالي 750 ‏مليون دولار عن عام 2020، والمستهدف تنمية صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة تتراوح بين 15-22%.

وقال إن أهم الأسواق التي اتجهت لها صادرات القطاع خلال 2020 حتى تاريخه السودان، وكينيا، وليبيا، والمغرب، ‏والجزائر، وتونس، وأثيوبيا، ونيجيريا؛ الأمر الذي يعكس مدى ديناميكية قطاع الصناعات الكيماوية والذي خلق ‏تنوع للأسواق المستهدفة في قارة إفريقيا.‏

‏وأشار أبوالمكارم إلى تحقيق صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة إجمالية سنويًا خلال الفترة من 2015 - 2019 بمعدل ‏متوسط 14% سنويًا، لترتفع مما قيمته 3.3 مليار دولار عام 2015 إلى ما قيمته 5،5 مليار دولار عام 2019، ‏مؤكدا سعي المجلس للمحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن السوق الإفريقي به فرصة كبيرة لنمو العديد من القطاعات خاصة قطاع الصناعات الكيماوية، حيث تتنوع منتجات ‏القطاع بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، فضلًا عن المنتجات تامة ‏الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة، والاستفادة من برامج المساندة المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا، ‏بجانب الاستغلال الايجابي لمميزات السوق الافريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ورغبة ‏الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية فيما بينها، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة ‏إفريقية، وذلك من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا.

وأشار أبوالمكارم إلى أنه تتعدد القطاعات التصديرية المدرجة تحت قطاع الصناعات الكيماوية ولكن من أهم المنتجات التي لها فرص تصديرية ‏حالية نتيجة الظروف الراهنة بجائحة كورونا منتجات البلاستيك والمطاط والمنظفات والمطهرات والكيماويات العضوية ‏والغير عضوية والمتنوعة كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، فضلًا عن منتجات الأسمدة.

وقال إن المجلس تقدم بمذكرة إلى وزير الصناعى والتجارة يطالب بالعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الإفريقي الأسواق الاستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

الصور

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «إكرام الأرملة دفنها» لأيمن جبر

اليوم.. افتتاح معرض «تواصل» بجاليري المشربية

«رسائل لم يكتبها جبران» على طاولة مركز الحرية للإبداع

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس