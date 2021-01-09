إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والحرص على تقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم، وخاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.حيث تفقد المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب ومركز أسيوط، والتقى بالعاملين بالمراكز، موجها بتقديم كافة التسهلات للمواطنين وتذليل العقبات وفقا للقانون والقرارات المنظمة لذلك.يذكر أن مجلس الوزراء، قد قرر الموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجارى، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية، لافتًا الى انه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي ‪227 2017‬ والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.