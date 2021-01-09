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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة» تعتمد 59،5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان

السبت 09/يناير/2021 - 11:00 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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اعتمد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تمويل وإقراض 59،5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان فى 6 محافظات مختلفة.

وأكد القصير أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

وقال إن الاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، إنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى إعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

كما أكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، وضمان الأجهزة من 10 إلى 20 سنة.

من ناحيته أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقا للمواصفات القياسية لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج، أسيوط، المنيا، جنوب سيناء، الغربية، البحيرة، بالإضافة إلى مركزين في كل من الفيوم، كفر الشيخ.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الالكتروني مع القطاع على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

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