الإسماعيلية تتسلم معدات منظومة المخلفات الصلبة

تسلمت محافظة الإسماعيلية، عددًا من المحطات فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة.وأوضحت مصادر بالإسماعيلية، أنها تسلمت محطتين وسيطتين متحركتين بحي ثاني وثالث "3 رؤوس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاويات سعة 24 م3" بتكلفة 9 ملايين جنيه.وتهدف منظومة المخلفات الصلبة، للتعامل مع المخلفات الصلبة للتمكن من الانتهاء من ظاهرة المقالب العشوائية، بكل ما تسببه من أضرار بيئية وصحية خطيرة، ليكون بديلها مصانع مجهزة لإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وذلك عن طريق تحديد كميات المخلفات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض كميات المخلفات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها، فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالي 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.