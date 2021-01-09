3 أعمال سينمائية تبعد آسر ياسين عن دراما رمضان

خرج الفنان آسر ياسين من الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام بشكل نهائي بعد اعتذاره عن عملين متتاليين، أحدهما مع النجمة روبي، والذي ألغي لاحقا، وأحد الأعمال الأخرى ليركز سينمائيا خلال الأشهر القادمة.وينتظر ياسين التوقيت النهائي لبدأ تصوير فيلمه الجديد "الشايب"، والذي يعد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، حيث أنهى كافة استعداداته للدور الجديد ويتبقى قرار بدء التصوير فقط من أجل عرض الفيلم في أقرب فرصة.ووافق آسر ياسين على التواجد كضيفا للشرف في فيلم "السرب" للفنان أحمد السقا من خلال عدة مشاهد يقدمها في الفيلم الذي يعد من الأعمال الوطنية، وعلى صعيد آخر فتحت الجهة المنتجة لفيلم "شلة ليبون" خطوط تواصل مع آسر ياسين للتواجد في الفيلم كضلعا ثالثا مع أحمد السقا وأحمد عز للتصوير خلال الشهر القادم وأبدى موافقة مبدئية خلال الأيام القادمة سيحسم موقفه.