«أمهات مصر» يدعو شركات المحمول لتوفير «باقة الطلبة»

اقترحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، عمل "باقة الطلبة" بشركات المحمول لجميع طلاب المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعة.وقالت أحمد، في تصريحات صحفية، إن الوقت الحالي وفي ظل جائحة كورونا أصبح اعتماد الطلاب الأساسي سواء في المدارس أو الجامعات على نظام التعليم عن بعد "أونلاين"، وبالتالي على جميع شركات المحمول القيام بدورهم الوطني من خلال عمل "باقة الطلبة" ولتكن بمبلغ رمزي يبلغ 20 جنيها شهريا ويتيح للطلاب حرية الدخول على المنصات التعليمية واليوتيوب بسعة إنترنت أكبر، على أن تستمر الباقة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا وذلك لأن نظام الأونلاين سيستمر ونستفيد منه طوال السنوات القادمة لمواكبة سوق العمل.وأوضحت، أن بعض شركات المحمول قامت بعمل باقات وعروض مخفضة لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على جهاز التابلت، مناشدة رئيس الجمهورية ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات بمخاطبة شركات المحمول ودعوتهم لعمل "باقة الطلبة" بمبلغ وليكن 20 جنيها، يسمح للطلاب بالدخول على المنصات والمواقع، وذلك لجميع طلاب رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، للتخفيف على الأسر المصرية في تحمل تكلفة الإنترنت الباهظة.وتابعت: "يمكن للطالب الحصول على الباقة من خلال الذهاب إلى أقرب فرع لشركات المحمول ويشترك فيها من خلال تقديم كارنيه المدرسة وإثبات الهوية في حالة الموافقة على عمل الباقة"، مؤكدة أن الجامعات في طريقها للتحول الرقمي والثانوية العامة أصبحت على جهاز التابلت والدراسة أونلاين، وبالتالي عمل باقة الطلبة ستساعد الطلاب وأولياء أمورهم على استكمال تعليمهم وتخفيف العبء المادي عنهم.