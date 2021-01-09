حلمها تكون معلمة.. قصة الطفلة «ريم» التي أشعلت مواقع التواصل (صور)

تداولت صفحات السوشيال ميديا صور فتاة تبلغ من العمر ١٢ سنة، وتدعى ريمً، وهي الفتاة التي تعمل على تجمع أطفال الشارع في إحدى القرى بالدقهلية وتُدرس ليهم في ظل إغلاق المدارس دون مقابل.وتم تداول سيشن صور لها بعدسة المصور محمد نصر، وهو أحد أقاربها الذي كشف القصة الكاملة لموقع "الدستور".يقول محمد نصر في تصريحات خاصة، إن هذه الفتاة معروفة جدا في القرية، والأهالي يثقون بها، وهي تبلغ من العمر ١٢ عاما، ومنذ فترة كورونا وهي تفعل ذلك، فهي تقوم بجلب سبورة في الشارع وتقوم بالتدريس للأطفال، وهذا التدريس يكون مسائل حسابية والحروف الأبجدية.واستكمل محمد نصر خلال تصريحاته، أن أهالي الشارع يساعدونها ويمدونها بالأشياء التي تحتاجها من حيث الحصيرة والسبورة والأقلام التي تستخدمها.وأشار إلى أنها تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى المغرب وتأخذ الأطفال على مجموعات، وهي تفعل كل ذلك مجانًا دون أي مقابل.ويقول محمد نصر، إن ريم تحلم بأن تصبح معلمة رياضيات، وتقول دائما إنها تحلم بذلك.وأشار محمد نصر إلى أنه قام بتصوير هذا السيشن بالصدفة، قائلا: "جذبتني الروح بينها وبين الأطفال" لذلك قومت بتصويره ونشره على السوشيال ميديا، مؤكدا أنه فوجئ بأن السيشن تم تداوله بكثرة على السوشيال ميديا وأصبح تريند.