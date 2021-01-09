الدفع بــ 5 سيارات لإخماد حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

دفعت الحماية المدينة بالقاهرة بـ 5 سيارات لإخماد حريق نشب بسوبر ماركت بمنطقة صقر قريش، ومحاولة منع امتداد النيران لباقي الشقق في العقار.كانت قد اشتعلت النيران داخل سوبر ماركت بمنطقة صقر قريش بمدينة نصر، وامتدت النيران للشقق السكنية، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.وتبين أن النيران التهمت محتويات السوبر ماركت، وامتدت لشرفات الشقق بالدور الأول من العقار الكائن به المحل دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح حتى الآن.وتم تحرير محضر بالواقعة.