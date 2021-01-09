«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة تحت إ شراف اللجنة المشكلة من الخبراء والمتخصصين بجامعة أسيوط ومحطة بحوث الثروة الحيوانية بالمحافظة لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها، في إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان، فضلا عن المحاصيل المختلفة المتنوعة التي تنتجها مزارع المحافظة لتنمية الموارد الذاتية تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وفي الإطار، تفقد السكرتير العام المساعد المهندس نبيل الطيبي، مزرعة الثروة الحيوانية ببني سند التابعة لمركز منفلوط، واطمأن على سير العمل بالمزرعة وقطيع الجاموس وتابع معدلات ارتفاع نسبة الإنتاج ونسبة الألبان بالمقارنة بالأعوام السابقة، كما وجه بضرورة المتابعة الجيدة للقطيع واستغلال الأرض الزراعية التابعة لها والوقوف على جودة المحصول والاستغلال الجيد للمساحات المنزرعة، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق الاشتراطات اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المزرعة.كان محافظ أسيوط قد أصدر تكليفاته للمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإشراف وتفقد مزارع الثروة الحيوانية بقرية بنى سند التابعة لمركز منفلوط ومزرعة بني مر التابعة لمركز الفتح ومزرعة أبنوب الحمام، فضلا عن مزرعة الوادى الأسيوطى والغريب، للنهوض بها ورفع كفائتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.