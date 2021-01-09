فتح طريق «الإسماعيلية-القاهرة» بعد تلاشى الشبورة

أكدت مصادر بإدارة مرور الإسماعيلية، إعادة فتح طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي، وطريق "بورسعيد - القاهرة"، وطريق "العين السخنة-السويس"، بعدما أغلقت من مساء أمس، بسبب الشبورة المائية.وأوضحت المصادر، أن حركة سير السيارات أصبحت طبيعية بعد تلاشي الشبورة بشكل تدريجي، والرؤية جيدة.وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" سيولة مرورية بعد زوال الشبورة، وفتح الطريق في العاشرة صباح اليوم.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسًا دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.