«أولياء أمور مصر»: علموا أولادكم الزراعة

طرحت داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤاًلا على أولياء الأمور عبر الجروب، قائلة "بتعملوا زي أمهاتنا زمان وبتخلوا أولادكم يزرعوا الفول في القطن والبصل في برطمان".ولاقى السؤال تجاوبًا من أولياء الأمور، فقالت ولي الأمر فاطمة "أمهاتنا عشنا معاهم حاجات كتير للأسف ولادنا معاشوهاش".وأضافت ولي الأمر ملكة "علمتهم طبعا الزراعة دي لأن أهم من التعليم الصحة النفسية والحاجات اللي بتدوم لأولادنا ذكريات جميلة زي ماحنا فاكرينها كده".وتفاعل ولي الأمر محمد "والله فعلًا كانت أيام جميلة وفكرتينا بيها وإن شاء الله هخليهم يجربوا وكمان الحلبة".وأضافت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع وجود فيروس كورونا وانتشاره هناك تخوفات كثيرة في كل منزل من خروج الأبناء إلى بعض الأماكن الترفيهية مثل النوادي وغيرها.وأشارت إلى أنه يمكن تجهيز البلكونة لأنها للأسف أصبحت مخزنًا فيه الأشياء التالفة والمهملة ولكن في زمن كورونا هي الملجأ والمتنفس لدى الكثيرين، لذا يمكن وضع النباتات بها ويمكن كذلك تربية العصافير وغير ذلك من الطيور التي يسهل العناية بها في المنزل.وأضافت أنه من الممكن تشجيع أولادنا على رعاية النباتات المنزلية وأيضًا زراعة بعض النباتات البسيطة بأن نشتري لهم أدوات الزراعة بالألوان ويكون حجمها مناسبًا ويسهل التعامل معها ويستحسن اختيار نبات سهل في زراعته، قائلة: «في البداية قومي بزراعة البصل كتجربة أولي بسيطة، وذلك بأن تضعي بصلة أعلى فتحة برطمان من الزجاج على أن يصل الماء رأس البصلة فقط، ويتم تغيير الماء لها ومتابعتها».وتابعت: «ويمكن زراعة الفول والحلبة فزراعتهما لا تحتاج مجهودًا، فقط علبة بلاستيك قديمة وقطعة قطن مبللة بالماء وتوضع على السطح حبات الفول أو الحلبة ويقوم الأبناء بسقي النباتات كل يوم».وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذه الهواية الجميلة تملأ وقت فراغهم في شيء مفيد وتعلم الأبناء الصبر والمسئولية وقدرة الخالق، مشيرة إلى أن قيام الأبناء ببعض الأعمال الصغيرة مثل ري النباتات والاعتناء بالمزروعات يعلمه ذلك، بل تلهيهم أيضا عن الألعاب الإلكترونية والجلوس على الإنترنت لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حدوث بعض المخاطر.