«أولياء أمور مصر»: علموا أولادكم الزراعة
السبت 09/يناير/2021 - 11:06 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
طرحت داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤاًلا على أولياء الأمور عبر الجروب، قائلة "بتعملوا زي أمهاتنا زمان وبتخلوا أولادكم يزرعوا الفول في القطن والبصل في برطمان".
ولاقى السؤال تجاوبًا من أولياء الأمور، فقالت ولي الأمر فاطمة "أمهاتنا عشنا معاهم حاجات كتير للأسف ولادنا معاشوهاش".
وأضافت ولي الأمر ملكة "علمتهم طبعا الزراعة دي لأن أهم من التعليم الصحة النفسية والحاجات اللي بتدوم لأولادنا ذكريات جميلة زي ماحنا فاكرينها كده".
وتفاعل ولي الأمر محمد "والله فعلًا كانت أيام جميلة وفكرتينا بيها وإن شاء الله هخليهم يجربوا وكمان الحلبة".
وأضافت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع وجود فيروس كورونا وانتشاره هناك تخوفات كثيرة في كل منزل من خروج الأبناء إلى بعض الأماكن الترفيهية مثل النوادي وغيرها.
وأشارت إلى أنه يمكن تجهيز البلكونة لأنها للأسف أصبحت مخزنًا فيه الأشياء التالفة والمهملة ولكن في زمن كورونا هي الملجأ والمتنفس لدى الكثيرين، لذا يمكن وضع النباتات بها ويمكن كذلك تربية العصافير وغير ذلك من الطيور التي يسهل العناية بها في المنزل.
وأضافت أنه من الممكن تشجيع أولادنا على رعاية النباتات المنزلية وأيضًا زراعة بعض النباتات البسيطة بأن نشتري لهم أدوات الزراعة بالألوان ويكون حجمها مناسبًا ويسهل التعامل معها ويستحسن اختيار نبات سهل في زراعته، قائلة: «في البداية قومي بزراعة البصل كتجربة أولي بسيطة، وذلك بأن تضعي بصلة أعلى فتحة برطمان من الزجاج على أن يصل الماء رأس البصلة فقط، ويتم تغيير الماء لها ومتابعتها».
وتابعت: «ويمكن زراعة الفول والحلبة فزراعتهما لا تحتاج مجهودًا، فقط علبة بلاستيك قديمة وقطعة قطن مبللة بالماء وتوضع على السطح حبات الفول أو الحلبة ويقوم الأبناء بسقي النباتات كل يوم».
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذه الهواية الجميلة تملأ وقت فراغهم في شيء مفيد وتعلم الأبناء الصبر والمسئولية وقدرة الخالق، مشيرة إلى أن قيام الأبناء ببعض الأعمال الصغيرة مثل ري النباتات والاعتناء بالمزروعات يعلمه ذلك، بل تلهيهم أيضا عن الألعاب الإلكترونية والجلوس على الإنترنت لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حدوث بعض المخاطر.
ولاقى السؤال تجاوبًا من أولياء الأمور، فقالت ولي الأمر فاطمة "أمهاتنا عشنا معاهم حاجات كتير للأسف ولادنا معاشوهاش".
وأضافت ولي الأمر ملكة "علمتهم طبعا الزراعة دي لأن أهم من التعليم الصحة النفسية والحاجات اللي بتدوم لأولادنا ذكريات جميلة زي ماحنا فاكرينها كده".
وتفاعل ولي الأمر محمد "والله فعلًا كانت أيام جميلة وفكرتينا بيها وإن شاء الله هخليهم يجربوا وكمان الحلبة".
وأضافت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه مع وجود فيروس كورونا وانتشاره هناك تخوفات كثيرة في كل منزل من خروج الأبناء إلى بعض الأماكن الترفيهية مثل النوادي وغيرها.
وأشارت إلى أنه يمكن تجهيز البلكونة لأنها للأسف أصبحت مخزنًا فيه الأشياء التالفة والمهملة ولكن في زمن كورونا هي الملجأ والمتنفس لدى الكثيرين، لذا يمكن وضع النباتات بها ويمكن كذلك تربية العصافير وغير ذلك من الطيور التي يسهل العناية بها في المنزل.
وأضافت أنه من الممكن تشجيع أولادنا على رعاية النباتات المنزلية وأيضًا زراعة بعض النباتات البسيطة بأن نشتري لهم أدوات الزراعة بالألوان ويكون حجمها مناسبًا ويسهل التعامل معها ويستحسن اختيار نبات سهل في زراعته، قائلة: «في البداية قومي بزراعة البصل كتجربة أولي بسيطة، وذلك بأن تضعي بصلة أعلى فتحة برطمان من الزجاج على أن يصل الماء رأس البصلة فقط، ويتم تغيير الماء لها ومتابعتها».
وتابعت: «ويمكن زراعة الفول والحلبة فزراعتهما لا تحتاج مجهودًا، فقط علبة بلاستيك قديمة وقطعة قطن مبللة بالماء وتوضع على السطح حبات الفول أو الحلبة ويقوم الأبناء بسقي النباتات كل يوم».
وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذه الهواية الجميلة تملأ وقت فراغهم في شيء مفيد وتعلم الأبناء الصبر والمسئولية وقدرة الخالق، مشيرة إلى أن قيام الأبناء ببعض الأعمال الصغيرة مثل ري النباتات والاعتناء بالمزروعات يعلمه ذلك، بل تلهيهم أيضا عن الألعاب الإلكترونية والجلوس على الإنترنت لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حدوث بعض المخاطر.