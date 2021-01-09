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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 4 سائقين متهمين بالتشاجر وقطع الطريق بمدينة نصر

السبت 09/يناير/2021 - 10:44 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس 4 سائقين في اتهامهم بالتشاجر وقطع الطريق بدائرة القسم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم، والتعدى على بعضهم البعض بالضرب وقطع الطريق العام بموقف الحى العاشر بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من تحديد، وضبط المتهمين 4 سائقين بالموقف محل البلاغ.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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