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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

23903 إصابة بكورونا في روسيا

السبت 09/يناير/2021 - 10:43 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الروسية 23 ألفا و309 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و379 ألفا و103 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" في بيان اليوم السبت - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 470 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 61 ألفا و381 وفاة.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، أن 23 ألفا و680 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد مليونين و754 ألف و809 أشخاص.

وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بواقع 4900 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 3006 إصابات، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1184 إصابة جديدة.

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