شمس للنشر تطرح كتاب الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام؛ صدر كتاب «الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي» للباحث والناقد د. مصطفى عطية جمعة. الكتاب يقع في 292 صفحة من القطع الكبير٬ ويتضمن أربعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى المقدمة والتمهيد والخاتمة.يقدِّم الكتاب عددًا من الرؤى حول واقع الثقافة العربية، في قضية العامية والفُصحى، سعيًا إلى تجاوز المناقشة التقليدية في مستواها الأدنى، والمتعلق بالألفاظ العامية وتراكيبها وعلاقتها بالفُصحى، أي الانتقال من دائرة اللغة إلى دائرة الأفكار والخلفيات٬ فالعامية ليست قضية لفظية لغوية فقط، وإنما لها جوانبها الثقافية ومرجعياتها الفكرية.فمحور الرؤية التي يحملها الكتاب هي الوشائج بين العامية والفُصحى، بالنظر إلى كون العامية إحدى فروع الفُصحى، وما ينتج عن هذا من إشكالات، تتمثل في إشكالية الحوارية في القصص والمسرحيات، والتي يتناولها الباب الأول.ويخلص المؤلف إلى أنه لا ضير من العامية في الإبداع بكافة أشكاله، المكتوب والمرئي والمسموع، على أن نرتقي بالقاموس ونقرِّبه من الفُصحى، وأن يضع المبدع العربي بُعد الهوية العروبية في حسبانه، وهو يصوغ إبداعاته، فلا ينظر إلى المتلقي المحلي فقط.