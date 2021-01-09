رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شمس للنشر تطرح كتاب الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي

السبت 09/يناير/2021 - 10:43 ص
الفُصحى والعامية
الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي
نضال ممدوح
طباعة
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام؛ صدر كتاب «الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي» للباحث والناقد د. مصطفى عطية جمعة. الكتاب يقع في 292 صفحة من القطع الكبير٬ ويتضمن أربعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى المقدمة والتمهيد والخاتمة.

يقدِّم الكتاب عددًا من الرؤى حول واقع الثقافة العربية، في قضية العامية والفُصحى، سعيًا إلى تجاوز المناقشة التقليدية في مستواها الأدنى، والمتعلق بالألفاظ العامية وتراكيبها وعلاقتها بالفُصحى، أي الانتقال من دائرة اللغة إلى دائرة الأفكار والخلفيات٬ فالعامية ليست قضية لفظية لغوية فقط، وإنما لها جوانبها الثقافية ومرجعياتها الفكرية.

فمحور الرؤية التي يحملها الكتاب هي الوشائج بين العامية والفُصحى، بالنظر إلى كون العامية إحدى فروع الفُصحى، وما ينتج عن هذا من إشكالات، تتمثل في إشكالية الحوارية في القصص والمسرحيات، والتي يتناولها الباب الأول.

ويخلص المؤلف إلى أنه لا ضير من العامية في الإبداع بكافة أشكاله، المكتوب والمرئي والمسموع، على أن نرتقي بالقاموس ونقرِّبه من الفُصحى، وأن يضع المبدع العربي بُعد الهوية العروبية في حسبانه، وهو يصوغ إبداعاته، فلا ينظر إلى المتلقي المحلي فقط.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

«البيئة» تكشف حقيقة ظهور تمساح في ترعة بأسيوط

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الصور

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

الأكثر قراءة

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

آخرهم هادي الجيار.. 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل الوسط الفني

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

مبيعات روايات هارى بوتر تحدث طفرة فى التسوق عبر الإنترنت فى بريطانيا

مواعيد القطارات اليوم السبت 9-1-2021

دراسة: بدانة النساء قبل الولادة تعرض أبناءها للعقم مستقبلًا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
ماجد حبته
ملهاة أمريكية.. مأساة عربية!
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق مختبر تطبيقي للمسرح بتونس

وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار خالد فؤاد: كان أبًا لكثير من المبدعين

شمس للنشر تطرح كتاب الفُصحى والعامية والإبداع الشعبي

مفردات «العشق» في معرض فن تشكيلي سعودي الثلاثاء