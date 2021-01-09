استغلوا الأطفال في التسول.. حبس تشكيل عصابي على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مصر القديمة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى البشر واستغلال 6 أطفال فى أعمال التسول بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين استغلوا الأطفال الستة المجني عليهم في أعمال التسول، بعد إيهامهم بتوفير مكان آمن للعيش فيه وطعام وملابس، وبسؤال الأطفال أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداء وهتك عرض، أثناء نومهم رفقة المتهمين في عشة بجوار حديقة بمصر القديمة.كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، نجحت في القبض على 3 متهمين بتهم استغلال الأطفال فى التسول، والاتجار بالبشر، حيث أكدت معلومات وتحريات المباحث أن المتهمين الثلاثة عاطلون عن العمل وتربحوا من استغلال الأطفال في أعمال التسول.