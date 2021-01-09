«الزراعة»: سلبية فحص كورونا لـ22 ألف عينة حيوانات مستوردة

قال تقرير رسمي لمعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن معامل المعهد فحصت 22 ألفًا و424 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، موضحا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة علي جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.وكلف السيد القصير، وزير الزراعة، الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أية منتجات غذائية ملوثة بالفيروس خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.وأشار التقرير إلى أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضًا مطار القاهرة الدولي على النحو التالي منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لـ16290 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك، والواردة من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.