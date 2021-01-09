«السراج» في تركيا للاجتماع مع قادة 16 ميليشيا ليبية

عقب انتهاء اجتماعاته فى العاصمة الإيطالية روما، غادر رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، روما متجهًا إلى أنقرة لحضور اجتماع أمني مع قادة 16 ميليشيا ليبية، وفق ما نقلته نوفا الإيطالية.وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقبل بمقر الحكومة في روما، السراج، ولم تعلن روما وطرابلس بشكل مسبق عن هذه الزيارة.من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السراج أجرى محادثات في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.وأكد كونتي اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مشددا على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 2021.ومن المقرر أن تنطلق الأربعاء المقبل الجلسة المباشرة للجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية.وسيبحث الأعضاء الثمانية عشر بشكل مباشر حسم الخلاف المتعلق بآلية اختيار السلطة السياسية الجديدة، وفقًا لقناة العربية.وتهدف الجلسة التي ستستمر يومين قابلة للتمديد إلى تحديد النسبة المطلوبة لإتمام عملية التصويت على الآلية المختارة.