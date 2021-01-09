تجميد أنشطة كنائس ملوي لمواجهة تفشي كورونا

أعلنت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس؛ تفاصيل القداسات الإلهية عقب انتهاء عيد الميلاد المجيد، مؤكدة التزام جميع كنائس الإيبارشية بالإغلاق التام أمام الأنشطة الصباحية والخدمات وخدمة مدارس الأحد حتى 31 يناير.وأضافت الإيبارشية في بيان: "تقتصر القداسات الإلهية بكنائس الإيبارشية على كاهن واحد و3 شمامسة؛ دون حضور شعبي على أن يتم بث القداسات والعشيات عبر صفحة الإيبارشية".وتابعت: "تعلق كافة صلوات الحميم والافتقاد والقناديل وصلوات تبريك المنازل؛ وتقتصر صلوات الإكليل على أسرة العروسين بحد أقصى 10 أفراد".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عدة إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر عيد الميلاد المجيد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.