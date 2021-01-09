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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار خالد فؤاد: كان أبًا لكثير من المبدعين

السبت 09/يناير/2021 - 10:53 ص
الموسيقار خالد فؤاد
الموسيقار خالد فؤاد
آلاء حسن
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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد، الذي غيبه الموت فجر اليوم السبت، عن عمر تجاوز 72 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل صاحب مشوار فني ثري ومثل الأب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين في عالم الموسيقى والغناء، كما كان السند والقدوة لمطربين وعازفين في بداياتهم حتى نجحوا في تحقيق النجومية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الموسيقار وقائد الأوركسترا خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر عام 1948، أبدع العديد من المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية في أعمال درامية شهيرة، كما تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي.

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