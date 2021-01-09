تجديد حبس سائق تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر ببدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، بتجديد حبس سائق تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر بمدينة بدر لسيره عكس الطريق وسرعته الزائدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "ر. م" سائقًا، سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بشخصين توفي أحدهما وأصيب آخر بإصابات بالغة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بقيام سائق باصطدامه بشخصين أثناء سيره عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقلهما للمستشفى وضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.