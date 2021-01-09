افتتاح المرحلة الأولى من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية الإثنين

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، يوم الإثنين المقبل، بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، الذي كان له الأولوية في تطوير القصر، على أن يتم البدأ في المرحلة الثانية في وقت لاحق.وأضاف عواض، في بيان، أن جميع المشروعات الثقافية والفنية في أماكن متفرقة، ستتم في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم أماكن العمل، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العمل.